تأخير انطلاق مباراة #الهلال_الفيحاء في نهائي #كأس_خادم_الحرمين

أعلن الاتحاد السعودي لكرة القدم، رسمياً اليوم الخميس، عن تعديل موعد مباراة الهلال والفيحاء المرتقبة، ضمن منافسات بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين.

وأكد مسؤولو اتحاد الكرة عن تأخير موعد انطلاق مباراة الهلال والفيحاء في نهائي الكأس المنتظر، لمدة نصف ساعة عن الموعد المحدد مسبقاً، حيث كان مقرراً بدء اللقاء في تمام الساعة 9:00 بتوقيت مكة المكرمة.

ونشر المركز الإعلامي للاتحاد السعودي، على الحساب الرسمي عبر موقع التواصل الإجتماعي “تويتر”، تنويهاً يتضمن: “صافرة بداية نهائي أغلى الكؤوس، ستكون عند الساعة الـ9:30 مساءً”.