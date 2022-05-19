«الرياضة» تخصص عدداً من مقاعد نهائي كأس خادم الحرمين لأبناء الشهداء

ثمّن مستشار وزير الداخلية الأمين العام لصندوق الشهداء والمصابين والأسرى والمفقودين، الدكتور ساعد بن خضر العرابي الحارثي، توجيه الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل وزير الرياضة، بتخصيص عدد من المقاعد لأبناء الشهداء من مستفيدي الصندوق لحضور المباراة النهائية على كأس خادم الحرمين الشريفين التي ستقام اليوم بين فريقي الهلال والفيحاء، على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة.

وأشار إلى أن مثل هذه المبادرات تهدف إلى تحقيق التكامل بين الجهات الحكومية ومؤسساتها، وفق رؤية السعودية 2030.

وتأتي هذه المبادرة بالتعاون بين الصندوق ووزارة الرياضة بعد توجيه من وزير الرياضة بتخصيص عدد من المقاعد لأبناء الشهداء لحضور نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين.

صندوق الشهداء والمصابين والأسرى والمفقودين تأسس بموجب قرار من مجلس الوزراء ويهدف إلى عون ورعاية أسر الشهداء والمصابين والأسرى والمفقودين ومن يعولونهم شرعاً والقيام بأعمال خيرية يعود أجرها وثوابها لهم.