ضربة قاتلة تهدد ريال مدريد قبل نهائي دوري أبطال أوروبا

قد يتلقى ريال مدريد الإسباني ضربة موجعة قبل مواجهة ليفربول الإنجليزي، في نهائي دوري أبطال أوروبا نهاية الشهر الجاري.

صحيفة “ماركا” الإسبانية أشارت إلى أن هناك شكوكا حتى الآن في مشاركة مدافع الفريق ديفيد ألابا أساسيًا في النهائي بسبب استمرار شكواه من آلام القدم.

وأضاف التقرير، أن اللاعب قد يشارك بعض الدقائق أمام ريال بيتيس في الجولة الأخيرة من الليجا ليكون جاهز للبدأ أمام الريدز لكن زميله ناتشو تزداد فرصه بقوة للبدأ بجوار ميليتاو في النهائي.

ويلعب ريال مدريد مع نظيره ليفربول 28 مايو الجاري في نهائي الأبطال في العاصمة الفرنسية باريس.