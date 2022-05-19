صفقة توتنهام الجديدة من داخل برشلونة.. تفاصيل هامة

كشفت صحيفة «سبورت» الإسبانية، أن النجم الفرنسي كليمو لينجليه، مدافع برشلونة، قد يرحل عن صفوف الفريق خلال الفترة المقبلة.

وارتبط اسم كليمو لينجليه بإمكانية الرحيل عن صفوف برشلونة في الصيف المقبل، في ظل عدم مشاركته بانتظام في مباريات الفريق، تحت قيادة مدربه تشافي هيرنانديز.

وأفادت الصحيفة الإسبانية، أن نادي توتنهام هوتسبير الإنجليزي، بقيادة المدرب الإيطالي أنطونيو كونتي، يفكر في التعاقد مع لينجليه، لتدعيم صفوف الفريق في الموسم الجديد 2022-2023.

وأضافت الصحيفة، أن تشافي يرغب في رحيل لينجليه، من خلال بيعه وليس إعارته، من أجل الاستفادة منه ماديًا وتمويل صفقات جديدة، للمنافسة بقوة على الألقاب في الموسم الجديد.