“الوئام” تكشف حقيقة الصلح بين الاتحاد والنصر في قضية الموسم

كشفت بعض المصادر حقيقة الأنباء التي ترددت عن تدخل بعض الوسطاء للصلح بين ناديين النصر والاتحاد بشكل ودي في قضية اللاعب المغربي عبد الرزاق حمدالله نجم فريق الاتحاد.

وتقدم النصر بشكوى رسمية في وقت سابق ضد نادي الاتحاد وحمدالله والمطالبة بتوقيع عقوبات صارمة عليهما.

وأكدت المصادر أن تلك الأنباء عارية تمامًا من الصحة، وأن إدارة الاتحاد لم تتحدث مع مسئولي النصر من قريب أو من بعيد بشأن فكرة الصلح بين الطرفين والتنازل عن القضية في الفيفا.

وأشارت المصادر إلى أن إدارة الاتحاد ترى بأنها لم تخطىء من الأساس ولم يحدث من اللاعب أي شيء ضد إدارة النصر.