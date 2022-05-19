ضبط 5 مخالفين لنظام البيئة لصيدهم دون ترخيص في المدينة المنورة

ضبطت القوات الخاصة للأمن البيئي (5) مخالفين لنظام البيئة، ارتكبوا مخالفة الصيد دون ترخيص في محافظة العلا، وعثر بحوزتهم على (3) بنادق نارية، و(50) ذخيرة، وتم تحريز المضبوطات وتطبيق الإجراءات النظامية بحقهم.

وأوضحت القوات الخاصة للأمن البيئي، أن عقوبة استخدام الأسلحة النارية غرامة (80) ألف ريال، وتبلغ عقوبة الصيد دون ترخيص غرامة (10) آلاف ريال.

وحثت القوات على الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية على الرقم (911) بمنطقتي مكة المكرمة والرياض، و(999) و(996) في بقية مناطق المملكة.