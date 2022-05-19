مدرب ريال مدريد يعلن رسميًا رحيل جاريث بيل

تحدث الإيطالي كارلو أنشيلوتي، المدير الفني لريال مدريد الإسباني، عن مستقبل الويلزي جاريث بيل، جناح الفريق، واستعداداته لمواجهة ليفربول في نهائي دوري أبطال أوروبا "التشامبيونزليج"

وبات جاريث بيل قريبًا من الرحيل عن صفوف ريال مدريد، بعد نهاية عقده في شهر يونيو المقبل، أي بعد نهاية الموسم الحالي 2021-2022

ويستعد فريق ريال مدريد لمواجهة نظيره ريال بيتيس على ملعب "سانتياجو برنابيو"، غدًا الجمعة، في تمام التاسعة مساءً، ضمن منافسات الجولة الأخيرة من بطولة الدوري الإسباني "الليجا" للموسم الحالي 2021-2022

ونشرت صحيفة «آس» الإسبانية تصريحات أنشيلوني، خلال المؤتمر الصحفي الخاص لمباراة ريال بيتيس، قائلًا: "جاريث بيل؟ عقده سينتهي في الصيف وسيغادر الفريق"

وأضاف: "أعتقد أنه ليس مهمًا جدًا إذا لعب غدًا أمام ريال بيتيس من عدمه، بيل سيظل جزءًا من تاريخ هذا النادي"

وتابع: "أثق في بقاء بيل في ذاكرة جميع مشجعي ريال مدريد، خاصة أنه كان إحدى الركائز الأساسية في تتويج الفريق بالكأس العاشرة وفي كييف وفي كأس الملك وغيره الكثير من الألقاب"

وأكد أنشيلوتي: "جاريث بيل نجح في كتابة صفحات مهمة في هذا النادي، وعلينا أن نأخذ ذلك في الاعتبار"