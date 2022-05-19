إشارة مرورية يتيمة تتحكم في السير بوادي الدواسر والأهالي يتخوفون من “الحوادث”

منذ أشهر يشاهد سكان محافظة وادي الدواسر الإشارات المرورية بالمحافظة تغلق واحدة تلو أخرى حتى باتت اليوم تعمل إشارة مروربة واحدة فقط، ويمكن أن يتم إغلاقها تحت أي لحظة.

‏هذا المشهد أربك سكان المحافظة من مواطنين ومقيمين، فضلاً عن عابري طريق الملك عبدالعزيز – الطريق الرئيس بالمحافظة ، خاصة وأن المحافظة يعبر بها يومياً عدد كبير من المسافرين متجهين إلى الرياض أو إلى عدد من مناطق المملكة، حيث تسبب توقف الإشارات المرورية في إرباك حركة الطريق العام وازدحام المركبات.

تعطل الإشارات المرورية أقلق أهالي المحافظة، خصوصا مع قرب الإجازة الصيفية حيث يكثر سالكي الطريق الملك عبدالعزيز بوادي الدواسر المتجهين إلى منطقة عسير من المملكة ودول الخليج.

وأشار مواطنون إلى أن بلدية وادي الدواسر لجأت لوضع مطبات صناعية على عدد من المواقع لمعالجة الأمر، لكن البلدية بدورها نفت على حسابها بتويتر أن تكون هي من قررت وضع المطبات.

وقالت البلدية: "إنه نظرًا لكثرة الشكاوى والانزعاج من وضع مطبات صناعية بالقرب من تقاطع طريق الملك عبدالعزيز وطريق الأمير سطام فإننا نوضح للجميع بأن المطبات تم وضعها بناء على طلب من إدارة المرور بالمحافظة والبلدية جهة تنفيذية فقط و تم وضع لوحات إرشادية قبل المطبات، هل من حلٍ يلوح في الأفق أم أن الحال سيستمر على هذا المنوال حتى إشعار آخر ؟ .