كشافة منطقة مكة يعسكرون في كليات السياحة بالطائف

دشن مدير عام التدريب المهني والتقني بمنطقة مكة المكرمة أ.مرعي القرني المعسكر الكشفي التقني لجوالة وكشافة الإدارة العامة للتدريب التقني والمهني الذي يقام لثلاثة أيام في كلية السياحة والفندقة بالطائف.

ويهدف المعسكر الذي يشرف عليه قادة مؤهلون إلى التدرب على ممارسة التقاليد الكشفية بإتقان، ولمعرفة الأسس التي قامت عليها الحركة الكشفية.

كما يهدف أيضاً لربط المشاركين بالحياة الكشفية عن طريق الممارسة على أرض الواقع في حياة الخلاء.

من جهته، أكد عميد كلية السياحة والفندقة بالطائف أ.خليل الثقفي أن من أهم أهداف المعسكر الكشفي الذي يضم المتدربين في المنطقة هو "تبادل الخبرات واكتساب المهارات بين المشاركين وتنمية مهاراتهم الكشفية".

كما توقع أن يحقق المعسكر أهدافه بخاصة بالاهتمام الذي يلقاه من الإدارة العامة للتدريب المهني والتقني ومن مدير عام منطقة مكة المكرمة.