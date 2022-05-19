الأخبار المحلية

السيطرة على حريق #بللسمر

19 مايو 2022 · < 1 minute

سيطرت فرق الدفاع المدني في عسير⁩ تسيطر على حريق اندلع في جبل بمركز بللسمر، دون وقوع أي إصابات.