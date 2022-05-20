5 خطوات لتغيير الحالة في «اعتمرنا»

جددت وزارة الحج والعمرة التذكير بـ5 خطوات لتغيير الحالة أو تحديث البيانات في تطبيق «اعتمرنا».

وأشارت الوزارة عبر حسابها في موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» أنه سيتم قريبًا الإعلان عن شروط التسجيل والتقديم لحج 1443هـ عبر القنوات الرسمية للوزارة.

وقالت رداً على استفسار من مواطن في هذا الشأن أن تغيير الحالة أو تحديث البيانات في تطبيق «اعتمرنا» يجري عبر الخطوات الآتية:

• الدخول إلى صفحة الإعدادات.

• الدخول إلى صفحة البيانات الشخصية.

• الدخول إلى قائمة المرافقين.

• اختيار الاسم المراد تعديل حالته أو تحديث بياناته.

• إزالة الاختيار المحدد في البيانات وتحديث الحالة.