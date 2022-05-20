مكة «الأعلى حرارة» والباحة وطريف الأدنى.. إليك درجات الحرارة

كشف المركز الوطني للأرصاد عن توقعاته لدرجات الحرارة الكبرى والصغرى، الجمعة، على بعض مدن المملكة.

وتسجّل مدينة مكة المكرمة أعلى درجة حرارة بـ47 مئوية، بينما تسجل مدينتا الباحة وطريف أدنى درجة حرارة بـ16 درجة مئوية.

درجات الحرارة الكبرى المتوقعة اليوم، كالآتي: مكة المكرمة 47 درجة مئوية، والمدينة المنورة 44، والأحساء 44، والرياض والدمام وحفر الباطن والخرج والعلا 43 مئوية.

بريدة والدوادمي والمجمعة ووادي الدواسر 42، ورفحا وينبع وشرورة 41، وتبوك وحائل 38، وجازان ونجران 37، وجدة وعرعر والطائف والقنفذة 36، والباحة 31، وأبها 32 مئوية.

درجات الحرارة الصغرى على بعض المدن: الباحة وطريف 16 درجة مئوية، وأبها والقريات 17، والطائف ونجران 22، وحائل 23، وجدة 26، والرياض والدمام وينبع وحفر الباطن وجازان 27، والعلا والأحساء 28، ومكة المكرمة 29، والمدينة المنورة 30 مئوية.