استعداد الكلية التطبيقية لتنفيذ دبلوم فني نظارات

أقامت الكلية التطبيقية، الخميس، اجتماعا مع الهيئة السعودي للتخصصات الصحية ممثلة بالأكاديمية الصحية وقد حضر الاجتماع من جانب الكلية كلاً من وكيلة الكلية التطبيقية للبرامج التطبيقية الدكتورة عزة بنونه، والمشرف العام على البرامج والتدريب والشهادات المهنية والدكتور أحمد البشيري، ومشرف برامج الاكاديمية الصحية سعادة د. محمد زمزمي وحضر من جانب الاكاديمية، والمهندس عبدالله بالخيور.

وكان هدف الزيارة استعراض استعداد الكلية التطبيقية لإقامة دبلوم فني نظارات تحت إشراف الاكاديمية الصحية، وتم أخذ جولات مختلفة داخل مبنى الكلية شملت المعامل والمختبرات والقاعات الدراسية وقاعات الاستراحة للعنصرين الطلاب والطالبات ونادي الانشطة الطلابية، حيث تم التأكد من كفاءة الموارد ووجود الاجهزة الحديثة المطلوبة وقياس مدى مواءمتها لتنفيذ الدبلوم.

كما تم جدولة زيارات بعض المصانع لدى الشركات ذات العلاقة المباشرة بسوق العمل وذلك لأهمية تحقيق أهداف الكلية التطبيقية في تنمية القدرات البشرية ورفع معدلات التوظيف.