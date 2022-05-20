ارتفاع الحرارة يدفع محافظة سعودية لتغيير مواعيد المدارس

أعلنت إدارة التعليم في محافظة الخرج تقديم موعد الدوام الرسمي بمدارس المحافظة، نظراً لارتفاع درجات الحرارة خلال المرحلة المقبلة.

وقررت إدارة تعليم الخرج أن يبدأ الاصطفاف الصباحي الساعة 6:15، فيما تبدأ الحصة الأولى تمام الساعة 6:30، بداية من يوم الأحد 1443/10/21 هـ.

وتفاعل مغردون على مواقع التواصل الاجتماعي مع القرار مطالبين بتعميمه في باقي محافظات ومناطق المملكة.

كذلك كتب الباحث في الطقس والمناخ عبدالعزيز الحصيني عبر تويتر: "تطور وتفكير جيد أن تقدم الدراسة في فصل الصيف، فأذان الفجر (3:39)، وشروق الشمس (5:7) في العاصمة الرياض".

وأضاف: "فلعل إدارت التعليم أن تحذوا حذو ذلك في مناطق المملكة ودول الخليج، فالأمر يحتاج إلى شجاعة في اتخاذ القرار وفق الصلاحيات الممنوحة لأصحاب القرار؛ بناءً على المصلحة العامة المقدرة".

وعن قرار تعليم الخرج قال الحصيني: "قرار موفق من تعليم الخرج، وأتمنى فترة الصيف كلها يكون الدوام مدارس وموظفين يبدأ الساعة 6 صباحًا".