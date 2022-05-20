إجراء احترازي.. “صحة دبي” تطالب بالتقصي الوبائي لـ”جدري القرود”

طالبت هيئة الصحة في دبي، المهنيين الصحيين والمنشآت الصحية العاملة ضمن نطاق اختصاص الهيئة، تعزيز التقصي الوبائي لمرض جدري القردة المستجد الذي انتشر في عدد من الدول حول العالم.

ويأتي ذلك كإجراء احترازي، في إطار حرص الهيئة على مكافحة الأمراض السارية والحد من انتشارها، لحماية الفرد والمجتمع ولغايات الحفاظ على الصحة العامة وتماشياً مع الإجراءات الاحترازية والوقائية التي تتخذها الدولة بشكل عام وإمارة دبي بشكل خاص.

وأكدت الهيئة، في خطابها لجميع الجهات المعنية في الإمارة، ضرورة الاكتشاف المبكر والتقصي عن المرض، وذلك للحد من خطورة انتشاره وضمان التطبيق الفعال والأمثل لإجراءات الوقائية والتحكم بمصادر العدوى المحتملة للمرض.