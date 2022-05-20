تطورات انتشار #جدري_القرود في العالم .. إسرائيل تسجل أول إصابة

سجلت إسرائيل أول إصابة بفيروس "جدري القرود" لشاب عائد من رحلة إلى أوروبا الغربية.

ويواصل فيروس جدري القرود انتشاره في العالم، وتمّ تأكيد أول حالة إصابة في أوروبا في 7 مايو/أيار لشخص عاد إلى بريطانيا من نيجيريا.

وجدري القردة مرض فيروسي نادر وحيواني المنشأ (يُنقل فيروسه من الحيوان إلى الإنسان) وتماثل أعراض إصابته للإنسان تلك التي كان يشهدها في الماضي المرضى المصابون بالجدري، ولكنه أقل شدّة. ومع أن الجدري كان قد استُؤصِل في عام 1980 فإن جدري القردة لا يزال يظهر بشكل متفرق في بعض أجزاء أفريقيا.

لا يوجد أيّ علاج أو لقاح متاح لمكافحة المرض رغم أنّ التطعيم السابق ضدّ الجدري أثبت نجاعة عالية في الوقاية أيضاً من جدري القردة.