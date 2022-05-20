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ولي العهد يبحث مع رئيس فرنسا ماكرون مستجدات الأوضاع الإقليمية والدولية

20 مايو 2022 · < 1 minute
الامير محمد بن سلمان
الامير محمد بن سلمان

تلقى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، اتصالاً هاتفيا، من فخامة الرئيس ايمانويل ماكرون رئيس الجمهورية الفرنسية.
وعبر سمو ولي العهد، في بداية الاتصال عن التهنئة لفخامة رئيس الجمهورية الفرنسية بإعادة انتخابه.
كما جرى خلال الاتصال، استعراض العلاقات السعودية الفرنسية، والتأكيد على الشراكة الاستراتيجية بين البلدين، وبحث مستجدات الأوضاع الإقليمية والدولية ، والجهود المبذولة بشأنها بما يحقق الأمن والاستقرار.