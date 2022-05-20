عاجل.. هل ظهر #جدري_القرود في المملكة؟.. #الصحة تجيب

تتسارع وتيرة تفشي جدري القرود في العالم، في الوقت الذي تبحث فيه منظمة الصحة العالمية عن طرق لمواجهته.

وتم تأكيد أول حالة إصابة في أوروبا في 7 مايو/أيار لشخص عاد إلى بريطانيا من نيجيريا.

في السياق، أكدت وزارة الصحة السعودية، أن المملكة لم تسجل أي إصابة بجدري القرود، وفقا لقناة العربية.

وسُجّلت 11 إصابة جديدة في بريطانيا، ليصل بذلك مجموع المصابين بهذا المرض الفيروسي النادر إلى 20 في البلاد.

وجدري القردة مرض نادر من أعراضه الحمى وآلام العضلات وتضخم الغدد اللمفاوية وطفح جلدي على اليدين والوجه.

وبحسب الوكالة البريطانية للأمن الصحي، لا ينتقل الفيروس "بسهولة" بين الأشخاص، ونسبة الخطر على الناس في المملكة المتحدة "منخفضة".

وتشمل أعراض الإصابة بجدري القردة الحمى والصداع وآلام العضلات وآلام الظهر وتضخم الغدد الليمفاوية والقشعريرة والتعب، بالإضافة إلى الطفح الجلدي، غالبًا على الوجه، الذي قد ينتشر في أجزاء أخرى من الجسم بينها الأعضاء التناسلية، قبل أن يمر بمراحل مختلفة ويتقشر ثمّ يتساقط.