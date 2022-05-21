الرئاسة اللبنانية تعلن استقالة حكومة ميقاتي

أعلنت الرئاسة اللبنانية، أن الحكومة برئاسة نجيب ميقاتي، "أصبحت مستقيلة" مع بداية ولاية البرلمان الجديد على أن تستمر في تسيير الأعمال.

وقالت المديرية العامة لرئاسة الجمهورية، في بيان اليوم السبت، إن استقالة الحكومة جاءت "عملا بأحكام البند (1) من المادة (69) من الدستور، المتعلقة بالحالات التي تعتبر فيها الحكومة مستقيلة، وبدء ولاية مجلس النواب الجديد يوم غد".

وأعرب الرئيس اللبناني ميشال عون، عن شكره لرئيس مجلس الوزراء والوزراء، وطلب من الحكومة تصريف الأعمال حتى تشكيل حكومة جديدة، وفق البيان.

وعقد مجلس الوزراء اللبناني، أمس الجمعة، جلسته الأخيرة قُبيل دخول مرحلة تصريف الأعمال.

وخلال الجلسة، أكّد ميقاتي أنّ "رئيس الجمهورية ميشال عون طلب من مجلس الوزراء الحالي الاستمرار بعمله حتى تتشكل حكومة جديدة"، شاكراً إيّاه على "التعاون طيلة الفترة الماضية".

وشكر ميقاتي الوزراء "على المهامّ التي قاموا بها"، طالباً منهم "الاستمرار بالعمل وتسيير شؤون الناس".

وموجّهاً تحية إلى النواب الجدد، تمنى ميقاتي "نجاح البرلمان في تشكيل حكومة جديدة بأسرع وقت ممكن".