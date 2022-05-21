برشلونة يعلن قائمته لمواجهة فياريال في الدوري الإسباني

أعلن تشافي هيرنانديز، المدير الفني لبرشلونة، عن قائمة فريقه الذي يستعد لخوض مواجهة ضيفه فياريال، يوم غدٍ الأحد، في إطار منافسات الدوري الإسباني.

ويستضيف برشلونة، نظيره فياريال، في العاشرة مساءً، في المباراة التي ستجمعهما على ملعب (كامب نو)، في ختام الموسم الحالي من «لا ليجا».

وشهدت قائمة «بارسا»، استبعاد كل من جيرارد بيكيه وسيرجينو ديست وبيدري وإريك جارسيا.

وتعد مباراة الغد بمثابة تحصيل حاصل للفريق الكاتالوني، بعدما فشل في التتويج بلقب الدوري الإسباني، الذي حصده غريمه التقليدي ريال مدريد.

ويحتل برشلونة، المركز الثاني في جدول المسابقة، برصيد 73 نقطة، بينما يحتل فياريال، المركز السابع برصيد 56 نقطة.

حراسة المرمى: شتيجن - نيتو - تيناس

خط الدفاع: أراوخو - ألفيش - لينجليت - ألبا - مينجيزا - أومتيتي - بالدي

خط الوسط: بوسكيتس - بويج - ف دي يونج - جافي - أوريلانا

خط الهجوم: ديمبيلي - ديباي - فاتي - أداما - برايثوايت - ل دي يونج - توريس - أوباميانج