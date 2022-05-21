ليفربول يحسم مصير نجم الفريق بقرار هام

حسم نادي ليفربول الإنجليزي مستقبل نجمه أليكس أوكسليد تشامبرلين، لاعب وسط الفريق، خلال فترة الميركاتو الصيفي المقبل

وارتبط اسم تشامبرلين باحتمالية رحيله عن ليفربول، في ظل عدم مشاركته بشكل كأساسي أو منتظم في مباريات الفريق تحت قيادة مدربه الألماني يورجن كلوب

ووفقًا لما ذكرته شبكة «سكاي سبورتس» العالمية، فإن ليفربول لا ينوي تجديد عقد تشامبرلين، وسيسمح برحيل اللاعب في الصيف المقبل، أو رحيله بعد انتهاء عقده في يونيو 2023.

وأفادت الشبكة العالمية، أن إدارة ليفربول تريد بيع تشامبرلين، والاستفادة منه ماليًا، بدلًا من رحيله بالمجان، من أجل تمويل صفقات جديدة لتدعيم صفوف الفريق.