“متحدث الأرصاد” يحذر من موجة غبار قادمة تتحول إلى عاصفة ترابية

حذر حسين القحطاني المتحدث الرسمي للمركز الوطني للأرصاد ، من موجة غبار قادمة تتحول إلى عاصفة ترابية خلال على مدار يومين لافتا إلى أن موجة الغبار التي تشهدها بعض مناطق المملكة ، وتحذيرات مركز الأرصاد للمواطنين.

وتوقع القحطاني ، من هذه الليلة أن تبدأ الرياح المثيرة للأتربة والتي تتحول إلى عاصفة ترابية ، ومن غدا من تصل شدة الرياح إلى 55 كم في الساعة ، وتتحول إلى عاصفة ترابية في الرياض وأجزاء من المناطق الشمالية والقصيم ، تمتد إلى المناطق الجنوبية الداخلية في المملكة ، خاصة نجران والمناطق المحيطة ، وأيضا تتأثر منطقة مكة المكرمة والمدينة المنورة .

وقال إن المركز الوطني أوضح أن الموجات ستكون غدا وبعد غد ” الأحد والأثنين ” ، لكن التنبيهات المتقدمة بدأت تظهر على بعض مناطق المملكة ، خلال مداخلة هاتفية لقناة السعودية .

وأشار القحطاني ، إلى أن المركز الوطني للأرصاد نبه بشكل واضح أن الرياح المثيرة للأتربة قد تشوش الرؤية ، وأيضا نشاهد ارتفاع الموج بفعل سرعة الرياح ، وحذر المركز من العاصفة التي تشهدها غدا عدد من المناطق بالمملكة .

وأوضح ، أن المركز الوطني فعل إيصال المعلومات للمواطنين من خلال الوسائل المتاحة لذلك ، وحقيقة ندعو الجميع بالانتباه والألتزام الكامل بالإرشادات الصادرة من الجهات المختصة المعنية سواء الجوانب الطبية أو أمن الطرق وحرس الحدود .

وتابع ، إن مركز الأرصاد يستخدم النظام الآلي للإنذار المبكر ، وهو عبارة عن أربعة ألوان معينة لتوضيح مستوى الحالة ، الأخضر لمراقبة الحالة ، والأصفر للتنبيه ، والبرتقالي تنبيه متقدم ، واللون الأحمر للتحذير .