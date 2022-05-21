قُضي الأمر.. مبابي مستمر مع باريس سان جيرمان

كشفت صحيفة "ليكيب" الفرنسية قرار كيليان مبابي نجم باريس سان جيرمان الفرنسي بشأن مصيره مع الفريق سواء بالبقاء أو الرحيل عن ريال مدريد الإسباني.

قالت الصحيفة الفرنسية إن مبابي وافق على تجديد تعاقده مع باريس سان جيرمان وقرر الاستمرار مع النادي الفرنسي.

أشارت الصحيفة إلى أن مبابي أبلغ الجهاز الفني واللاعبين في باريس سان جيرمان بالبقاء ويتبقى فقط توقيع العقود ومن ثم الإعلان الرسمي.

من جانبه أكد الصحفي الموثوق الإيطالي فابريزيو رومانو أن مبابي حسم قراره وسيبقى في صفوف باريس سان جيرمان الفرنسي ووافق على تجديد تعاقده بالفعل.