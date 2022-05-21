تنبيهات أمن الطرق تتواصل.. الرؤية تتدنى في 5 مناطق

نشر الحساب الرسمي للقوات الخاصة لأمن الطرق بالمملكة تنبيهات عدة.

ونبهت مستخدمي الطرق بمنطقة نجران في كلٍّ من ( الخرخير _ حبونا _ بدر الجنوب_شرورة _نجران ) المنطقة تشهد رياح نشطة مصحوبة بالأتربة والغبار مما أدى إلى إنخفاض في مستوى الرؤية الأفقية.

ونبهت مستخدمي الطرق بمنطقة القصيم في كلٍّ من ( الأسياح-البدائع-الشماسية -العمار-المذنب-بريدة-عنيزة-عيون الجواء ) بأن المنطقة تشهدُ نشاط في الرياح السطحية و أتربة مثارة يُصاحب ذلك تدني في مدى الرؤية الأفقية.

ونبهت مستخدمي الطرق بمنطقة القصيم في كلٍّ من ( الفوارة -الثامرية -النبهانية-البكيرية -رياض الخبراء -عقلة الصقور) بأن المنطقة تشهدُ نشاط في الرياح السطحية و أتربة مثارة يُصاحب ذلك تدني في مدى الرؤية الأفقية.

ونبهت مستخدمي الطرق بالمنطقة الشرقية في كلٍّ من ( الاحساء -العديد -بقيق -البطحاء -حرض-العبيلة- سلوى- الشيبة) بأن المنطقة تشهدُ نشاط في الرياح السطحية و أتربة مثارة يُصاحب ذلك تدني في مدى الرؤية الأفقية.

ونبهت مستخدمي الطرق بمنطقة حائل في كلٍّ من ( الشنان -الكهفة -المستجدة -بقعاء -حائل -غزلانة -موقق ) بأن المنطقة تشهدُ نشاط في الرياح السطحية و أتربة مثارة يُصاحب ذلك تدني في مدى الرؤية الأفقية.