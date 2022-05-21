صدمة قوية لمانشستر يونايتد قبل مباراة كريستال بالاس في الدوري الإنجليزي

يغيب النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، مهاجم مانشستر يونايتد الإنجليزي، عن مباراة فريقه أمام كريستال بالاس، في بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج"

ويستعد فريق مانشستر يونايتد لمواجهة نظيره كريستال بالاس، في تمام الخامسة مساء غد الأحد، ضمن منافسات الجولة الثامنة والثلاثين والأخيرة من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج"

ووفقًا لما ذكرته صحيفة «ذا أثلتيك» الرياضية، فإن رونالدو سيغيب عن مباراة مانشستر يونايتد أمام كريستال بالاس؛ بسبب الإصابة

وأوضحت الصحيفة الرياضية، أن رونالدو يعاني من الآلام في عضلات الفخذ، لذلك سيغيب عن مباراة مانشستر يونايتد وكريستال بالاس

وأكدت الصحيفة، أن رونالدو غاب عن أكثر من مباراة مع مانشستر يونايتد في شهري يناير ومارس الماضيين؛ بسبب معاناته من آلام في العضلة الخلفية