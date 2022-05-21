تطورات انتشار #جدري_القردة في العالم.. رصد إصابتين جديدتين في ألمانيا

يواصل فيروس "جدري القردة" الانتشار، وتم الإعلان عن تسجيل حالات في عدد من الدول الأوروبية.

وأعلنت السلطات الصحية الألمانية، قبل قليل، اكتشاف إصابتين بجدري القردة في برلين.

وجدري القردة هو مرض نادر يحدث أساسا في المناطق النائية من وسط إفريقيا وغربها بالقرب من الغابات الاستوائية الماطرة.

وينتقل فيروس "جدري القردة" إلى البشر من طائفة متنوعة من الحيوانات البرية، ولكن انتشاره على المستوى الثانوي محدود من خلال انتقاله من إنسان إلى آخر. ولا يوجد أي علاج أو لقاح متاح لمكافحة المرض.

ويظهر المرض النادر عادة من خلال الحمى وآلام العضلات وتضخم الغدد الليمفاوية والقشعريرة والإرهاق والطفح الجلدي على اليدين والوجه.

وتوصي وكالة الاتحاد الأوروبي، التي قالت إنها "تراقب الوضع عن كثب"، "بضرورة عزل الحالات المشتبه فيها واختبارها والإبلاغ عنها على الفور".