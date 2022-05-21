أخبار دوليّة

تحطم طائرة فرنسية ومقتل ٥ أشخاص

الوئام-متابعات
21 مايو 2022 · < 1 minute

أعلنت السلطات الفرنسية ‏مقتل 5 بتحطم طائرة سياحية في جنوب شرق البلاد.