الاتفاق يكتسح الحزم بخماسية ويتسبب في هبوطه رسميا لدوري الدرجة الثانية

فاز فريق الاتفاق على نظيره الحزم بخمسة أهداف مقابل هدفين اليوم السبت ضمن منافسات الدوري السعودي.

ورفع الاتفاق رصيده إلى 30 نقطة ويحتل المركز التاسع في ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وتجمد رصيد الحزم عند 17 نقطة، ليحتل المركز السادس عشر والأخير، بفارق 12 نقطة عن آخر مراكز البقاء، قبل 3 جولات على نهاية الموسم، ليتأكد هبوط الحزم رسميًا إلى الدرجة الأولى.

وقدم الاتفاق مستوى مميز في مباراة اليوم ونجح في حسم اللقاء بمجهود فردي وسط فارق الخبرات بين الفريقين.

الحزم ظهر تأثره بموقعه في جدول الترتيب والضغوطات عليه وهو ما أثر عليهم بشكل سلبي.