مصرع شخصين وإصابة 42 في انقلاب حافلة طلاب بتركيا

لقي شخصان مصرعهما وأصيب 42 بينهم 5 حالات خطرة، الأحد، إثر انقلاب حافلة كانت تقل طلابًا جامعيين في تركيا.

أشارت بعض وسائل الإعلام التركية إلى أن السائق الذي كان ينقل الطلاب من مدينة قونية، فقد السيطرة على الحافلة وخرج عن الطريق، بحسب البيانات الأولية، ولا تزال الشرطة تحقق في الحادث.

وبناءً على الإخطار، أُرسل عددٌ كبير من فرق الشرطة والدرك والإطفاء والصحة إلى موقع الحادث، فيما نُقل المصابون إلى المستشفى لتلقّي العلاج.

وشهدت تركيا في عام 2021 نحو 395 ألف حادث مروري أودى بحياة 2245 شخصا، فضلا عن إصابة أكثر من 255 ألفا آخرين.