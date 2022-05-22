عاجل .. الوليد بن طلال يبيع 16% من أسهمه في “المملكة” لصندوق الاستثمارات العام

توضيح تعلن شركة المملكة القابضة ("الشركة") عن إبرام اتفاقية بيع وشراء بتاريخ 18/10/1443هـ (الموافق 19/05/2022م) بين المساهم الرئيسي ومؤسس الشركة صاحب السمو الملكي الأمير الوليد بن طلال آل سعود وصندوق الاستثمارات العامة والتي قام بموجبها صاحب السمو الملكي الأمير الوليد بن طلال آل سعود ببيع ستمائة وخمسة وعشرين مليون (625,000,000) سهماً من أسهمه في الشركة إلى صندوق الاستثمارات العامة والتي تمثل 16,87% من إجمالي أسهم الشركة عن طريق صفقة شراء وبيع خاصة بسعر قدره 9,09 ريال سعودي للسهم الواحد ("الصفقة"). وسوف يتم تنفيذ الصفقة عن طريق تداول بتاريخ 21/10/1443هـ (الموافق 22/05/2022م). وبعد إتمام الصفقة ستصبح نسبة ملكية صاحب السمو الملكي الأمير الوليد بن طلال آل سعود في الشركة 78,13%.