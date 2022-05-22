تعرف على آلية الدخول إلى #مزاد_اللوحات_الإلكتروني

أعلن المرور السعودي أن منصة ⁧‎أبشر⁩ تمكّن من المشاركة في المزاد وشراء اللوحات إلكترونياً من جميع أنحاء المملكة دون الحاجة لزيارة مقرات الإدارة العامة للمرور.

وأعلنت الإدارة العامة للمرور، عن طرح مزاد اللوحات الإلكتروني اليوم، وذلك عبر منصة "أبشر".

وأوضحت الإدارة أنه يمكن للراغبين في شراء اللوحات المميزة المشاركة في المزاد إلكترونياً عبر المنصة، مشيرةً إلى أن المزاد سيستمر حتى يوم الأربعاء المقبل.

وأبانت أن خطوات المشاركة في المزاد تتمثل في الدخول لمنصة "أبشر" واختيار خدمات من التبويب "خدماتي"، ثم اختيار "المرور"، يليه اختيار "مزاد اللوحات الإلكتروني".

آلية الدخول لخدمة مزاد اللوحات الإلكتروني

الدخول لمنصة أبشر.

الضغط على أيقونة خدماتي.

اختيار المرور.

الدخول لخدمة مزاد اللوحات الإلكتروني .

اختيار نوع لوحات المركبات .

تظهر اللوحات المتاحة والتي يمكن المزاد عليها .