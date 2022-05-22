السفارة_في_كندا تدعو المواطنين للبقاء في منازلهم بسبب العاصفة القوية

دعت سفارة المملكة في كندا، رعاياها في مقاطعة أونتاريو ومدنها، للبقاء في المنازل؛ نظراً لاستمرار آثار العاصفة القوية التي تضرب المقاطعة وخلّفت 3 قتلى وتسببت في تضرر مئات الآلاف من المنازل.

وشددت السفارة على ضرورة اتباع إرشادات السلطات المحلية، التي تنصح بالبقاء في المنازل لتأثر حركة المرور نتيجة سقوط أشجار.

وأهابت بالمواطنين المتواجدين في المقاطعة التواصل مع السفارة فوراً في حالات الطوارئ.

يشار إلى أن شرطة أونتاريو أعلنت سقوط ثلاثة قتلى وعدد من الجرحى جراء عاصفة صيفية عنيفة. كما بقي نحو 900 ألف منزل في شرق كندا بلا كهرباء مساء السبت بسبب العواصف.