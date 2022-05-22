ضبط 54 مخالفا لنظام البيئة في عدة مناطق

ضبطت القوات الخاصة للأمن البيئي 4 مخالفين لنظام البيئة لإشعالهم النار في غير الأماكن المخصصة دون اتخاذ الاحتياطات اللازمة.

وجرى ضبط 41 مخالفاً لرعيهم 991 متناً من الإبل و735 رأساً من الأغنام في مواقع ممنوعة.

كما تم ضبط 5 مخالفين لنظام البيئة للصيد بدون ترخيص في منطقة المدينة المنورة بمحافظة العلا بحوزتهم 3 بنادق نارية و50 ذخيرة.

وضبطت القوات الخاصة للأمن والحماية 4 مخالفين لنظام البيئة بالصيد دون ترخيص في منطقة تبوك بحوزتهم 8 كائنات "الوبر" و5 أسلحة نارية و725 ذخيرة، وتم تطبيق الإجراءات النظامية بحق المخالفين من الجهات المختصة.