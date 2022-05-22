مسؤول بشركة كويتية: رفعنا أسعارنا في السعودية 30% لزيادة الأرباح

أثار مقطع فيديو لأحد منسوبي شركة ميزان، التي تعمل بمجال قطاع الأغذية والمشروبات، جدلا واسعا في الأوساط السعودية، بعد تصريحات إعلامية تضمنها الفيديو تفيد برفع الشركة للأسعار في المملكة؛ بعكس الكويت التي لم تسمح فيها السلطات بزيادة الأسعار.

وقال ممثل الشركة، خلال استضافته في برنامج تلفزيوني، إن هناك ثبات في أسعار الشركة بالكويت في الوقت الحالي، وليس وليس لدينا امكانية زيادة الأسعار، بحسب القوانين في البلاد.

وأضاف: بالنسبة للسعودية؛ تمكننا من زيادة الأسعار وبعض الإنتاجات في المملكة، موضحا أن الفارق بين الأسعار في الكويت والسعودية يصل إلى 30% في الوقت الحالي.

وميزان القابضة، المعروفة في الأوساط العامة باسم ميزان، هي شركة مساهمة عامة مدرجة في بورصة الكويت منذ يونيو 2015. تم تأسيسها في أغسطس 1999، وتعمل ضمن قطاع الأغذية والمشروبات، وتركز على الأغذية المعلبة واللحوم.