14 شاعراً وفناناً يحيون ليالي «قاف الرياض» ويمتعون الجمهور (صور)

شهد يوما الجمعة والسبت، تناوب 14 شاعراً وفناناً على مسرح «قاف الرياض»، بإشراف إمارة منطقة الرياض، وتنظيم من أمانة المنطقة، وسط حضور غفير من محبي موروث المحاورة، فن الإنشاد وفرقة السامري.

وفي ساحة العروض بالدائري الشرقي، أقيمت الأمسية الأولى مساء الجمعة بمشاركة الشعراء: إلهاب الوسيدي، سعيد الشهيب، سعيد بن زهرة، محمد العازمي، خالد الخالدي وأحمد بن مجول العنزي.

وتنوعت فقرات الإنشاد مع الفنان فهد بن فصلا، ثم تحولت المواجهات من ثنائية لثلاثية.

وفي مساء السبت استمتع الجمهور بالتناغم المثير بين الشعراء: حمدي السليمي، شديد الرياحي، سعود الزعبي، ناصر الهاجري، تركي السواط، نامي السلمي والفنان عبدالله آل فروان.

الدخول لفعاليات «قاف الرياض» بالمجان لجميع شرائح الجمهور، بالإضافة لمواقف السيارات، كما يقام في الموقع سوقاً شعبياً، وفقرات فنية متنوعة، ومسارح للطفل، ومنطقة ألعاب يدوية وإلكترونية، وجلسات بعيدة عن الصخب على المسطحات الخضراء، وعربات الأطعمة المتنقلة، ومسجد ، ودورات مياه.