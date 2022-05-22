خبير طقس: “العاصفة الترابية” تؤثر على تلك المناطق.. والحرارة تصل 48 درجة

توقع خبير الطقس بالمركز الوطني للأرصاد عقيل العقيل ، أن تؤثر "العاصفة الترابية" على شمال وشرق المملكة بمناطق الجوف وحائل والقصيم والرياض.

وأضاف خلال لقاء مع قناة "الإخبارية"، أنه من المتوقع أن تكون أعلى درجة حرارة اليوم الأحد في مكة المكرمة إلى 48 درجة مئوية، وأقل درجة حرارة في منطقة الباحة.

ونبه المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم -بمشيئة الله- من رياح نشطةو اتربة مثارة على منطقة حائل تشمل مدينة حائل ومحافظاتها تتسبب فينشاط الرياح السطحية وتدني في مدى في الرؤية .

وبين المركز أن الحالة تبدأ الساعة الثامنة صباح و تستمر حتى الساعة الثامنة مساءً .