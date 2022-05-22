أول تعليق من كيليان مبابي بعد التجديد لباريس سان جيرمان

علّق الشاب الفرنسي كيليان مبابي، مهاجم باريس سان جيرمان، على تجديد عقده مع ناديه حتى صيف 2025.

وأعلن نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، أمس السبت، تجديد عقد كيليان مبابي لمدة 3 أعوام، حتى يونيو 2025.

ونشرت شبكة "تيليفوت" الفرنسية، اليوم الأحد، تصريحات جديدة لمبابي، بعد تمديد عقده، قائلًا: "التجديد هنا أمر رائع".

وأضاف: "تجديد عقدي مع باريس سان جيرمان يعني أنني سأعود الموسم المقبل للاستمتاع، وهذا أمر جيد للغاية".

وأوضح: "أحب مساعدة باريس سان جيرمان ومواصلة تقديم أفضل المستويات، أرغب في حصد المزيد من الألقاب معهم".

واختتم مبابي تصريحاته، قائلًا: "كنت أرغب في إنهاء الموسم الحالي من الدوري الفرنسي كأفضل هدّاف وكأفضل صانع أهداف في المسابقة، ونجحت في ذلك".