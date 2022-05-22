أعمال شغب وفوضى في ليلة الختام بالدوري الكرواتي

شهدت ليلة تتويج فريق دينامو بلقب الدوري الكرواتي بعد الفوز على نظيره هايدوك بنتيجة 3-1 أحداث شغب فور انتهاء اللقاء الذي أقيم على استاد ماكسيمير ستاديون ضمن منافسات الجولة الـ 36 من مسابقة الدوري الكرواتي.

وأصيب أكثر من 10 أشخاص، 2 منهم بطلقات نارية، بعد المباراة التي تغلب فيها دينامو زغرب على هايدوك سبليت وذلك في اشتباكات بين المئات من مشجعي الفريق الخاسر مع الشرطة.

وذكرت السلطات الأمنية أنه ليس من بين المصابين أي حالة خطرة.

وقال المصدر إن اثنين من مشجعي هايدوك أصيبا عندما أطلقت الشرطة النار دفاعا عن النفس، وإن 12 فردا من الشرطة أصيبوا خلال أعمال الشغب.

ووقعت الاضطرابات عندما قامت مجموعة من بين 1600 مشجع لهايدوك، كانوا مسافرين في طريق العودة إلى سبليت تحت حراسة الشرطة، بإغلاق الطريق على بعد حوالي 30 كيلومترا جنوب زغرب، وهاجموا أفراد الأمن.

وفاز دينامو مساء السبت على هايدوك بثلاثة أهداف مقابل واحد في اخر مباراة بالموسم، وبفارق سبع نقاط توج بلقب الدوري الكرواتي.

وما زال طريق زغرب-سبليت السريع مغلقا أمام حركة المرور صباح الأحد.