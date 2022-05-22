مفاجأة.. أمير قطر يفاوض زيدان لتدريب باريس سان جيرمان

أشارت تقارير صحفية أن نادي باريس سان جيرمان الفرنسي يستعد لضربة قوية أخرى، في الصيف بعد تجديد عقد كيليان مبابي.

وأسدل النادي الفرنسي الستار على قصة انتقال مبابي إلى ريال مدريد الإسباني، بعدما أعلن تجديد عقده أمس حتى عام 2025 قبل مواجهة ميتز الأخيرة في الدوري.

وفي إطار الحفاظ على مستقبل الفريق والتخطيط لموسم قوي الموسم القادم، أشار راديو “مونت كارلو" الفرنسي أن إدارة سان جيرمان وضعت زين الدين زيدان كأولوية لها للتعاقد معه هذا الصيف لتدريب الفريق الموسم المقبل خلفًا للأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينيو.

وأضاف التقرير، أن أمير قطر في مفاوضات مباشرة مع زيدان لتولي تدريب نادي الأمارة الموسم المقبل.