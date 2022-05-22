القبض على مواطن نقل مخالفا لنظام أمن الحدود وضبط بحوزته مواد مخدرة بمكة

قبضت القوة الخاصة لأمن الطرق في مركز الشعيبة بمنطقة مكة المكرمة، على مواطن لنقله مخالف لنظام أمن الحدود من الجنسية اليمنية وضبط بحوزته مواد مخدرة، وجرى إحالة المخالف للجهة المختصة والناقل إلى النيابة العامة.

وأكد المتحدث الإعلامي أن كل من يسهِّل دخول مخالفي نظام أمن الحدود للمملكة أو نقلهم داخلها أو يوفر لهم المأوى أو يقدم لهم أي مساعدة أو خدمة بأي شكل من الأشكال، يعرض نفسه لعقوبات تصل إلى السجن مدة (15) سنة، وغرامة مالية تصل إلى مليون ريال، ومصادرة وسيلة النقل والسكن المستخدم للإيواء، إضافة إلى التشهير به.

وأوضح أن هذه الجريمة تعد من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف، والمخلة بالشرف والأمانة، حاثًّا الجميع على الإبلاغ عن مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود على الرقم (911) بمنطقتي مكة المكرمة والرياض، و(999) و(996) في بقية مناطق المملكة.