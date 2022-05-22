الدمام.. وظائف شاغرة في المدينة الطبية الأكاديمية بجامعة عبدالرحمن بن فيصل

الوئام- واس:

أعلنت جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل بالدمام عن توفر وظائف شاغرة لديها في المدينة الطبية الأكاديمية (AMC - IAU) على برنامج التشغيل الذاتي للخدمات الصحية.

وأوضح المتحدث الرسمي للجامعة الدكتور طفيل اليوسف، أن التقديم سيكون من خلال موقع الجامعة الإلكتروني من يوم غدٍ الاثنين؛ حتى يوم الأحد 28 / 10 / 1443هـ، مشيرًا إلى أن الوظائف متاحة للسعوديين فقط، مع الحصول على الحد الأدنى للمؤهلات، والتصنيف المهني للوظائف الصحية، وأن تكون الخبرات في ذات الوظيفة، واجتياز الاختبار، والمقابلة الشخصية، والفحص الطبي لجميع الوظائف، مؤكدًا على الراغبين في التقديم على الوظائف , الاطلاع على الشروط المطلوبة من خلال موقع الجامعة الإلكتروني.