مواطن يشتكى من سير شاحنة أعلى رصيف.. و”مرور جدة” يتفاعل (فيديو)

الوئام- فريق التحرير:

اشتكى مواطن من قيام قائد شاحنة بتعريض حياته والآخرين للخطر من خلال السير أعلى الرصيف.

وقال المواطن في تغريدة على حسابه بموقع" تويتر"، إن سائق الشاحنة كاد أن يتسبب بحوادث على الطريق ، حيث أراد أن يقطع الطريق عبر مروره أعلى الرصيف.

وأوضح أن هذه الشاحنة كانت بجدة وتحديداً بحى الواحة ، مخطط الفهد.

ومن جانبها ، تفاعلت المديرية العامة للمرور مع شكوى المواطن قائلة :"نشكر لكم اهتمامكم وحرصكم ونفيدكم بأنه تم رفع ملاحظتكم للقسم المختص".