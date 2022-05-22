بالصور .. “طالبان” تجبر المذيعات على ارتداء النقاب خلال تقديم النشرات

الوئام- وكالات:

بعد أن لوحت بسيف العقاب، محذرة من ظهور أي امرأة بلا نقاب على الشاشات في أفغانستان، نفذت حركة طالبان، اليوم الأحد، وعيدها.

وظهرت كافة المذيعات في أبرز القنوات التلفزيونيّة الأفغانية اليوم، مغطيات الوجه، يرتدين النقاب، بعد أن تحدين أمس قرار الحركة المتشددة، وظهرن بوجوه مكشوفة خلال البث المباشر.

وأطلت الإعلاميات اليوم كاشفات فقط عن عيونهن وجبينهن في قنوات عدة مثل "تولو نيوز" و"شامشاد تي في" و"وان تي في" و"أريانا".

وفي السياق، أوضحت سونيا نيازي، المذيعة في قناة "تولو نيوز"، لوكالة فرانس برس، أن الإعلاميات "قاومن في البداية، إلا أن القناة تعرضت لضغوط، بعد أن أكدت الحركة أن أي مذيعة تظهر على الشاشة دون أن تغطي وجهها يتعين عليها البحث عن وظيفة أخرى".