بايرن ميونخ ينهي صفقة العمر للموسم الجديد

أكد نادي بايرن ميونخ الألماني، اليوم الأحد، توصله لاتفاق نهائي بشأن التعاقد مع المغربي نصير مزراوي، ظهير أيمن فريق أياكس أمستردام الهولندي، خلال فترة الميركاتو الصيفي المقبل.

ونشرت قناة "Sport1" الألمانية، حوارها مع حسن صالح حميديتش، المدير الرياضي لبايرن ميونخ، مؤكدًا حسم صفقة التعاقد مع نصير مزراوي.

وأفاد حسن صالح حميديتش: "بايرن ميونخ نجح في حسم صفقة نصير مزراوي، ليكون لاعبًا في صفوف الفريق في الموسم الجديد 2022-2023".

وأشار حميديتش إلى الصفقة المحتملة الثانية بشأن ضم ريان جرافينبيرش، لاعب أياكس، قائلًا: "نحن في مفاوضات جيدة في الوقت الحالي مع اللاعب ريان جرافينبيرش".

واختتم حميديتش تصريحاته، قائلًا: "نرغب في تعزيز صفوف بايرن ميونخ بصفقات مميزة في جميع المراكز، قبل خوض منافسات الموسم الجديد".