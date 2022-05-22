وصول التوأم السيامي اليمني مودة ورحمة إلى مطار الملك خالد في الرياض

وصل منذ قليل التوأم السيامي اليمني مودة ورحمة إلى مطار الملك خالد في الرياض.

وكان مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، بالتعاون مع قيادة القوات المشتركة، أنهى استعداداته لنقل التوأم السيامي اليمني "مودة ورحمة" من عدن إلى الرياض لإجراء الفحوصات الطبية لهما وبحث إمكانية فصلهما.

وكان خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وجه بنقل التوءم السيامي اليمني "مودة ورحمة" ابنتي حذيفة بن عبد الله نعمان من الجمهورية اليمنية، إلى مدينة الملك عبد العزيز الطبية للحرس الوطني بالرياض لإجراء الفحوصات الطبية وإمكانية فصلهما.