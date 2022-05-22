مانشستر سيتي يحسم الدوري الانجليزي بثلاثية أمام أستون فيلا

نجح مانشستر سيتي في التتويج ببطولة الدوري الإنجليزي بعد الفوز أمام نادي أستون فيلا بثلاثة أهداف مقابل هدفين ضمن منافسات الجولة الثامنة والثلاثون من عمر المسابقة

وسجل أهداف مانشستر سيتي جوندجان هدفين و رودري في الدقائق 76 ,78 , 81 على الترتيب

وتمكن ماتي كاش، من تسجيل الهدف الأول لـ أستون فيلا في الدقيقة 37 بضربة رأسية من متابعة للكرة العرضية التي أرسلها لوكاس دين من الجهة اليسرى.

وسجل البرازيلي فيليبي كوتينيو الهدف الثاني لـ أستون فيلا بتسديدة أرضية في الدقيقة 69 من داخل منطقة جزاء مانشستر سيتي.

وجاء تشكيل مانشستر سيتي كالتالي:

حارس المرمى: إيديرسون

الدفاع: ستونز - فيرناندينو - إيمريك لابورت - جواو كانسيلو

الوسط: رودري - بيرناردو سيلفا - دي بروين - محرز - فودين

الهجوم: جابرييل خيسوس