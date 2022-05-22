رئيس جمعية تطوير لخدمة الأحياء يستقبل وفداً من أمانة منطقة الرياض

استقبل رئيس مجلس إدارة جمعية تطوير لخدمة الأحياء الدكتور نهار العتيبي في مكتبه بمقر الجمعية بحي لبن بالرياض مساء اليوم وفداً من أمانة منطقة الرياض يضم كل من الأستاذ أحمد العيسى مدير عام الشراكة التنموية بأمانة مدينة الرياض والأستاذة مشاعل الحربي مديرة الجمعيات الغير ربحية بالأمانة حيث كان في استقبال الضيفين لدى وصولهما مقر الجمعية مدير الادارة المالية عضو مجلس الإدارة الأستاذ محمد الحبردي ومدير العلاقات العامة والإعلام الأستاذ خالد العضياني حيث التقيا برئيس مجلس الإدارة وفور وصولها رحب بهما الدكتور نهار العتيبي بعد ذلك عقدا اجتماعاً بقاعة الاجتماعات ضم أعضاء مجلس إدارة الجمعية، حيث قدم الأستاذ عبدالرحمن المشيخي المدير التنفيذي للجمعية عرضاً مرئياً شرح فيه خطة عمل الجميعة منذُ نشأتها والبرامج التي تمت الموافقة عليها وآلية العمل والتنفيذ، كما تمت مناقشة العديد من المحاور التي تصب في صالح عمل الجمعية، بعد ذلك شكر الأستاذ أحمد العيسى الدكتور نهار على حسن الاستقبال مؤكداً دعم الأمانة العامة لمنطقة الرياض للجمعية والموافقة على عقد الشراكات ومذكرات التفاهم فيما بين الأمانة والجمعية مطالباً برفع تقريراً مفصلاً يشمل المتطلبات والعوائق من أجل عقد ورشة عمل عاجلة للوصول للهدف المشترك فيما بين الأمانة والجمعيات.

