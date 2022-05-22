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رئيس جمعية تطوير لخدمة الأحياء يستقبل وفداً من أمانة منطقة الرياض

الوئام-متابعات
22 مايو 2022 · 2 minutes

استقبل رئيس مجلس إدارة جمعية تطوير لخدمة الأحياء الدكتور نهار العتيبي في مكتبه بمقر الجمعية بحي لبن بالرياض مساء اليوم وفداً من أمانة منطقة الرياض يضم كل من الأستاذ أحمد العيسى مدير عام الشراكة التنموية بأمانة مدينة الرياض والأستاذة مشاعل الحربي مديرة الجمعيات الغير ربحية بالأمانة حيث كان في استقبال الضيفين لدى وصولهما مقر الجمعية مدير الادارة المالية عضو مجلس الإدارة الأستاذ محمد الحبردي ومدير العلاقات العامة والإعلام الأستاذ خالد العضياني حيث التقيا برئيس مجلس الإدارة وفور وصولها رحب بهما الدكتور نهار العتيبي بعد ذلك عقدا اجتماعاً بقاعة الاجتماعات ضم أعضاء مجلس إدارة الجمعية، حيث قدم الأستاذ عبدالرحمن المشيخي المدير التنفيذي للجمعية عرضاً مرئياً شرح فيه خطة عمل الجميعة منذُ نشأتها والبرامج التي تمت الموافقة عليها وآلية العمل والتنفيذ، كما تمت مناقشة العديد من المحاور التي تصب في صالح عمل الجمعية، بعد ذلك شكر الأستاذ أحمد العيسى الدكتور نهار على حسن الاستقبال مؤكداً دعم الأمانة العامة لمنطقة الرياض للجمعية والموافقة على عقد الشراكات ومذكرات التفاهم فيما بين الأمانة والجمعية مطالباً برفع تقريراً مفصلاً يشمل المتطلبات والعوائق من أجل عقد ورشة عمل عاجلة للوصول للهدف المشترك فيما بين الأمانة والجمعيات.