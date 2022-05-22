أول تعليق من يورجن كلوب بعد خسارة الدوري الإنجليزي

تحدث الألماني يورجن كلوب، المدير الفني لـ ليفربول، عن تتويج مانشستر سيتي بلقب الدوري الإنجليزي واحتلاله فريقه المركز الثاني.

وقال كلوب في تصريحات تليفزيونية عقب المباراة:" مبروك لمانشستر سيتي وبيب جوارديولا والنادي كله، في هذه اللحظة، إنه أمر مخيب للآمال.. لم نتمكن من فعل المزيد اليوم، كان علينا الفوز بالمباراة - كنا بحاجة إلى المساعدة..

جعل فيلا الحياة غير مريحة للسيتي كما فعل الذئاب لنا.. رد سيتي، ولهذا السبب هم أبطال."

وزاد: "في التاريخ الكبير للنادي، هذه مجرد لقطات صغيرة.. سنعود مرة أخرى، سيكون لدينا الكثير من الفرص للفوز بالبطولات في المستقبل.. لقد تعلمنا الكثير عن أنفسنا هذا العام، لقد تعلمنا الكثير وتحسننا كثيرًا، والآن نستعد لنهائي دوري أبطال أوروبا، ثم نستعد للموسم الجديد."