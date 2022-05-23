“مباراة الحسم”.. تعرّف على موعد كلاسيكو “الهلال” و “الاتحاد” بكأس الأمير محمد بن سلمان

الوئام- فريق التحرير:

تتجه الأنظار مساء اليوم الإثنين، صوب ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة.

وسيستضيف فريق الاتحاد، عند الساعة التاسعة نظيره الهلال، ضمن منافسات الجولة 27 من بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

ويدخل الاتحاد المباراة متصدرًا لجدول ترتيب المسابقة المحلية برصيد 61 نقطة -قبل 4 جولات من النهاية- بفارق 6 نقاط عن نظيره الهلال صاحب المركز الثاني، لتزداد المباراة أهمية لتأثيرها في مسار بطل الدوري بخلاف أهميتها التاريخية ككلاسيكو.

فوز الاتحاد يقضى على آمال الهلال

فوز صاحب الأرض في الكلاسيكو يرفع رصيده إلى النقطة 64 ليُعزز من صدارته للدوري بفارق 9 نقاط عن نظيره الهلال قبل 3 جولات من النهاية.

وهنا سيكون أقصى رصيد نقاط قد يصله الهلال حال الفوز في الثلاث مباريات المتبقية لفريقه في الدوري هو 64 نقطة ومن ثمّ يكون الاتحاد في حاجة لتعادل وحيد ليتوّج باللقب أو لن يحتاج إلى أي نقاط من المباريات المتبقية له حال تعثر فريق الهلال في أي مباراة من الثلاث المتبقية له.

وفي حالة فوز الاتحاد بالكلاسيكو وعدم حصوله على أي نقطة من المباريات الثلاث المتبقية له سيتوقف رصيده عند 64 نقطة وهو أعلى مُعدل نقاط قد يصله الهلال حال فوز فريقه بالمباريات الثلاث المتبقية له وهنا يتم اللجوء للوائح حسم اللقب.