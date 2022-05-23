ضبط 4 مستودعات للأثاث مخالفة في المعابدة

أغلقت أمانة العاصمة المقدسة أربعة مستودعات للأثاث المنزلي مخالفة ضمن نطاق بلدية المعابدة الفرعية لعدم وجود ترخيص وافتقارها إلى وسائل السلامة .

وأوضحت الأمانة بأن المستودعات تزاول النشاط دون الحصول على تراخيص نظامية، مبينةً أنها معامل للأثاث تستخدم في إعادة تدوير الخشب والإسفنج لصناعة الأثاث المنزلي و أعمال التنجيد وتفتقر لوسائل السلامة، مؤكدةً إغلاقها فوراً ومصادرة الأدوات المستخدمة والإشعار بالمراجعة لتطبيق لائحة الجزاءات والغرامات المُتَّبعة.

كما واصلت الفرق الرقابية التابعة لبلدية المعابدة، أعمال رفع المُخلَّفات من الشوارع الرئيسية والأحياء السكنية ضمن نطاقها الإشرافي مع المتابعة المستمرة من قبل مراقبي البلدية للمنطقة، ومنع رمي مُخلَّفات البناء فيها وتطبيق الغرامات على غير الملتزمين، مشيرة إلى رفع ( ١٤٦٢٥) طن من مخلفات الدمار والبناء والتي تُعدّ أحد أبرز عناصر التلوث البصري وذات أولوية في التعامل معها ورفعها.

وأكدت الأمانة على تشديد الرقابة على المنشآت للتقيد بالاشتراطات البلدية وتطبيق الأنظمة والتعليمات، وحرصها على مكافحة الظواهر السلبية، وتحسين المشهد الحضري والمتابعة المستمرة من قِبل المراقبين الميدانيين لجميع مواقع المخالفين، داعيةً كافة المواطنين والمقيمين إلى التعاون والإبلاغ عن المخالفات البلدية في حال وجودها على رقم البلاغات الموحد 940.